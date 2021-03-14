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موعد أول تدريب للأهلي في الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

الأحد 14/مارس/2021 - 01:15 ص
مران الاهلي
مران الاهلي
محمد الصو
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، الثالثة عصر اليوم للتدرب على ملعب الشهداء في الكونغو، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأتي اختيار الثالثة عصرًا للتدريب الجماعي على الملعب الرئيسي للمباراة، من أجل التعود على الأجواء ودرجة الحرارة، حيث تقام المباراة في نفس التوقيت.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وصلت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على متن طائرة خاصة إلى مطار كيندجلي في الكونغو، قبل التوجه إلى فندق الإقامة.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب الكونغولي، عصر الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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