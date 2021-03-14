غليان في باريس سان جيرمان بسبب إدارة "الخليفي"

تسيطر حالة من الغليان على لاعبي فريق باريس سان جيرمان، بسبب إدارة النادي الباريسي، بشأن مكافآت الموسم الماضي.





وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللاعبين في باريس سان جيرمان، غاضبون في غرفة الملابس، لأنهم لم يحصلوا حتى الآن على مكافآت الموسم الماضي.





وأضافت: لقد نفذ صبر لاعبي باريس من الإدارة، بخصوص مكافآت الموسم المنصرم، حيث إنهم يتسائلون كيف يفشل نادٍ بحجم باريس في سداد مستحقات لاعبيه؟.





وأتمت: ويعد الثنائي ماركينيوس وكيلور نافاس الأكثر غضبًا في النادي الباريسي، وكان من المفترض أن تُصرف المستحقات في نوفمبر الماضي.



