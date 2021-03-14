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كارتيرون يرفض رحيل ثنائي الزمالك

الأحد 14/مارس/2021 - 01:47 ص
كارتيرون
كارتيرون
محمد سامي
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رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل ثنائي الفارس الابيض لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، والجناح الأيسر المغربي أشرف بن شرقي.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون قرر بقاء الثنائي أشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، ومتمسك ببقائهما مع القلعة البيضاء، وأبلغ إدارة النادي بذلك.

وأشار المصدر: ان المدرب الفرنسي تحدث مع الإدارة في الساعات الأخيرة، وطلب بقاء بن شرقي وساسي، لأنهم من العناصر الأساسية في الزمالك، ورحيلهم سيؤثر بالسلب على الفريق.

يذكر أن عقد ساسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم أمره سواء بالبقاء أو الرحيل، حيث حدد مطالب مالية لم يقدر النادي على سدادها، بينما بن شرقي ينتهي عقده في 2023.

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كارتيرون رياضة الاخبار الرياضية الاخبار الرياضة اشرف بن شرقي

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