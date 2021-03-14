طارق الإبياري يروج لدوره في مسلسل "فارس بلا جواز".. بهذه الطريقة

يحرص الفنان طارق الإبياري على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر صورة البوستر الخاص بدوره فى مسلسل فارس بلا جواز، وعلق قائلاً" إن شاء فى رمضان ٢٠٢١ ربنا يوفقنا".



يذكر أن مسلسل «فارس بلا جواز» بطولة عدد ممن النجوم أبرزهم، بشرى، ومحمد ثروت، وريم مصطفى، وطارق الإبياري، وسليمان عيد، وطارق عبدالعزيز، وشيري عادل، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأوس أوس، وديما بياعة، ومحمد طعيمة، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.



«فارس بلا جواز» مسلسل كوميدي

وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار دراما كوميدية، حول شاب يدعى فارس غير متزوج، وحسب تطورات الأحداث التي تدفعه للارتباط والبحث عن عروسة جديدة على مدار الحلقات للارتباط بها، وستكون قصة المسلسل متصلة منفصلة بنفس الأبطال مع اختلاف العروسة التي سيتم اختيارها كل حلقة.