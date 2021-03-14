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يوفنتوس يطلب التعاقد مع نجم برشلونة

الأحد 14/مارس/2021 - 02:01 ص
انطوان جريزمان
انطوان جريزمان
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يريد إبرام صفقة تبادلية أخرى مع نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، مقابل انتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلي البارسا.

ونوهت الصحيفة: "جريزمان كان ضمن اهتمامات السيدة العجوز، في وقت سابق، وسيحاول مرة أخرى جلبه إلى تورينو".

واختتمت: في حال فشل المفاوضات مع برشلونة، سيتجه يوفنتوس إلي باريس سان جيرمان لمبادلة ديبالا بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

يذكر أن يوفنتوس تعاون مع برشلونة في صفقة تبادلية، في الصيف الماضي بإنتقال البوسني ميراليم بيانيتش مقابل البرازيلي أرثور ميلو.

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يوفنتوس انطوان جريزمان اخبار برشلونة

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