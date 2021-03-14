بعد سقوط الهضبة.. عمرو أديب: "ركبه حديد"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على سقوط الفنان عمرو دياب على المسرح أثناء إحدى حفلاته، قائلا: "عمرو دياب كان تريند، ومازال تريند.. لأن الهضبة اتزحلق".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "زوحليقة بسيطة.. وبالنسبة لواحد في صحة وقوة وجيم عمرو دياب متفرقش معاه، اتزحلق وقام على طول، وقالهم عادي أهو".





وأضاف: "لو كان عمرو أديب اللي وقع كان زمان جاله شرخ في الجمجمة"، متابعا: "عمرو من كتر الصحة اللي عنده متفرقش معاه الوقعات دي، ركبة الهضبة ركبة حديدية.. ألف سلامة، ومش عارف دي عين مين".



