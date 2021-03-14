يسرا تشوق جمهورها ومحبيها لمسلسلها الجديد"حرب أهلية"

تحرص الفنانة يسرا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.



ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة البوستر الخاص بمسلسلها الجديد "حرب أهلية"، وحاز البوستر على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسارة التونسي، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.





وتدور أحداث المسلسل حول تعرض يسرا لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها.