Advertisements

يسرا تشوق جمهورها ومحبيها لمسلسلها الجديد"حرب أهلية"

الأحد 14/مارس/2021 - 02:50 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص الفنانة يسرا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة البوستر الخاص بمسلسلها الجديد "حرب أهلية"، وحاز البوستر على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة الفنانين يسرا، وباسل خياط، وجميلة عوض، وسارة التونسي، وآخرين، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل.


وتدور أحداث المسلسل حول تعرض يسرا لعدد من المشكلات النفسية والعصبية، بسبب حياتها الشخصية والأسرية وتحاول التغلب عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسل رمضان حرب أهليه

أخبار تهمك

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق: أتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ ساعتين و 31 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بهذه الطريقة.. جومانا مراد تروج لمسلسلها الجديد "مدرسة الحب"

أحمد العوضي يشوق جمهوره ومحبيه لمسلسل "اللي ملوش كبير".. بهذه الطريقة

نجلاء بدر تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "لؤلؤ"

آيتن عامر تشوق جمهورها ومتابعيها لمسلسل "في يوم وليلة"

هنا الزاهد تشوق جمهورها لمسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"

أحمد العوضي يشوق جمهوره ومحبيه لمسلسل "شديد الخطورة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين