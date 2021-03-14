عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

كشف، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، وتعافى من كورونا منذ فترة طويلة، ولكنه كان يعاني من مشكلة في نسبة الإكسجين بالدم.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن نسبة الأكسجين في الدم تصل إلى 94%، ويتدرب منذ فترة عن الاستغناء عن "الأكسجين ماسك"، وصحته تحسنت بشكل كبير، وحالته النفسية أفضل، لافتا إلى أنه طلب منه أن يطمئن جمهوره عليه.





وأضاف: "كلمته بنفسي، وهيخرج من المستشفى في غضون أيام قليلة، وسيعاود لحياته الطبيعية"، نافيا ما تردد بشأن تدهور حالة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا أنه كلام غير دقيق.





واوضح أن الإبراشي تعافى من كورونا بعد فترة قصيرة من الإصابة، ولكنه كان يعاني من الآثار الجانبية التي نتجت عن إصابته بكورونا في الرئة.



