Advertisements

حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:42 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقه الشرقية، ويرافقه قسم شرطه النزهه وشرطه المرافق ومساعد فرقه الشرق والاشغالات والمحلات ومسئولي المربعات والمتابعه الميدانيه بحملة مكبره على بعض الأماكن بالحي.

وأسفرت الحملة التي شنها رئيس حي النزهة على التالي:
* محلات تدار بدون ترخيص وغير مستوفية لشروط الحماية المدنية، وتم عمل المحاضر اللازمة والإخلاء الفوري حفاظًا على حياة الأهالي.
- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 63 شارع طه حسين
- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 38 شارع المدينه المنوره
- غلق وتشميع مخزن ورق وادوات تغليف بالعقار 61 شارع طه حسين
- غلق وتشميع مخزن هدايا ولعب اطفال للعقار 8 شارع المدينه المنوره
- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 36 شارع المدينه المنوره
- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 34 شارع المدينه المنورة

* مخازن تحتوي على مواد خطرة وتم غلقها وعمل الإجراءات القانونية اللازمة:
- غلق وتشميع محل لعب وفوانيس بالعقار 7 شارع طه حسين
- غلق وتشميع محل أدوات منزليه بالعقار 12 شارع المدينه المنوره
- غلق وتشميع محل أدوات منزليه بالعقار 12 شارع المدينه المنوره
- غلق وتشميع محل أدوات منزليه ولعب أطفال بالعقار 8 شارع المدينه المنوره
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)
حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"هنا في مصر".. تعرف على أجمل شوارع العالم أثريًا وتراثيًا

منذ 14 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ ساعة و نصف

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جهاز مدينة العبور يشُن حملة مكبرة لغلق وتشميع البدرومات والمحال المخالفة بالمدينة

إحالة مخالف بناء في حي النزهة للنيابة العسكرية

تفاصيل حملة إزالات بحي النزهة بالقاهرة

حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة

حي النزهة يشن حملة مكبرة لرفع الشيشة من المقاهي وضبط اللحوم الفاسدة

حي النزهة يشن حملة مكبرة لتطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين