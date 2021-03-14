حملة مكبرة بحي النزهة على المخازن والمحال المخالفة لاشتراطات الحماية المدنية (تفاصيل)

قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقه الشرقية، ويرافقه قسم شرطه النزهه وشرطه المرافق ومساعد فرقه الشرق والاشغالات والمحلات ومسئولي المربعات والمتابعه الميدانيه بحملة مكبره على بعض الأماكن بالحي.





وأسفرت الحملة التي شنها رئيس حي النزهة على التالي:

* محلات تدار بدون ترخيص وغير مستوفية لشروط الحماية المدنية، وتم عمل المحاضر اللازمة والإخلاء الفوري حفاظًا على حياة الأهالي.

- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 63 شارع طه حسين

- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 38 شارع المدينه المنوره

- غلق وتشميع مخزن ورق وادوات تغليف بالعقار 61 شارع طه حسين

- غلق وتشميع مخزن هدايا ولعب اطفال للعقار 8 شارع المدينه المنوره

- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 36 شارع المدينه المنوره

- غلق وتشميع مخزن أدوات منزليه بالعقار 34 شارع المدينه المنورة





* مخازن تحتوي على مواد خطرة وتم غلقها وعمل الإجراءات القانونية اللازمة:

- غلق وتشميع محل لعب وفوانيس بالعقار 7 شارع طه حسين

- غلق وتشميع محل أدوات منزليه بالعقار 12 شارع المدينه المنوره

- غلق وتشميع محل أدوات منزليه بالعقار 12 شارع المدينه المنوره