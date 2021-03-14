بفستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار فى أحدث فوتوسيشن لها

تحرص الفنانة ياسمين رئيس على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.



ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، عدة صور لها من أحدث جلسة تصويرية لها، ظهرت فيها بفستان أسود قصير وجذاب وتسريحة شعر جذابة ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يُذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.