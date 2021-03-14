Advertisements

اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس

الأحد 14/مارس/2021 - 06:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
Advertisements
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19112020 و16122020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021،

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى التوسع فى الصلاحيات الممنوحة للدائنين وتمكينهم من تقديم المعاونة للمدين ولإيجاد طرق بديلة عن شهر إفلاس التاجر حسن النية المتوقف عن الدفع مكن مشروع القانون الدائنين بمقتضى المادة 36 مكررا التى تم اضافتها للقانون الحالى من التقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس للتاجر المدين شريطة أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة لإشهار إفلاسه وأخصها أن يكون متوقفا عن الدفع أثر اضطراب أعماله التجارية.

كما يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قوانين البرلمان قانون بوابة الفجر الفجر البرلمان

أخبار تهمك

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 23 ساعة

"هنا في مصر".. تعرف على أجمل شوارع العالم أثريًا وتراثيًا

منذ 12 دقيقة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تعديلات قانون الافلاس تدخل حيز التنفيذ.. إلغاء عقوبة الحبس أبرز نقاط الجدل والاستثمار:القانون يحقق العدالة ويحمى التاجر

غدًا.. البرلمان يناقش 4 تقارير من اللجان النوعية بالمجلس

ننشر جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان يومي 7 و 8 يونيو

البرلمان يصوت على 9 مشروعات قوانين غدًا.. ويحسم "الطوارئ" الاثنين

مجلس النواب يوافق على المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات الغرفة التشريعية الثانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين