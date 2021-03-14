اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 19112020 و16122020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021،





كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى التوسع فى الصلاحيات الممنوحة للدائنين وتمكينهم من تقديم المعاونة للمدين ولإيجاد طرق بديلة عن شهر إفلاس التاجر حسن النية المتوقف عن الدفع مكن مشروع القانون الدائنين بمقتضى المادة 36 مكررا التى تم اضافتها للقانون الحالى من التقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس للتاجر المدين شريطة أن تتوافر فيه ذات الشروط الواجبة لإشهار إفلاسه وأخصها أن يكون متوقفا عن الدفع أثر اضطراب أعماله التجارية.



