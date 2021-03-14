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ميدو يكشف سبب تراجع مستوى أبوجبل ويطالب الزمالك بعمل حفل لباتشيكو

الأحد 14/مارس/2021 - 02:15 ص
محمد ابو جبل
محمد ابو جبل
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن سبب ظهور محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشكل مهزوز خلال الفترة الماضية.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "سحب الثقة من محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، مع أول خطأ تسبب في خوض جنش للمباريات وهو مهزوز".

وفي سياق آخر، أكد أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك الذي تم إقالته قبل أيام لتعيين الفرنسي باتريس كارتيرون بدلاً منه،  مدرب محترف، واستطاع أن يقدم مستوى مميز مع الزمالك، واستمر مخلص في عمله حتى آخر يوم على الرغم من علمه أنه سيرحل.

واستكمل، "أتمنى أن يرحل باتشيكو عن الزمالك بالشكل الذي يليق به، وتنظيم حفل وداع محترم له".

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