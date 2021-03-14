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كريستيانو يضغط من أجل العودة لريال مدريد

الأحد 14/مارس/2021 - 02:32 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وهداف نادي يوفنتوس، يرغب في العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 لمدة 4 سنوات، حيث ينتهي عقده مع البيانكونيري في صيف 2022.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن العديد من الصحف الإسبانية الكبرى، أكدت أن رونالدو يضغط من أجل العودة إلى ريال مدريد، خلال الصيف المقبل.

وتابع الموقع، أن كل الصحف في إسبانيا، أكد أن رونالدو مصمم على العودة إلى ريال مدريد بعد خروج يوفنتوس من دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

وأشار الموقع، أن ريال مدريد ليس متحمسًا تمامًا لفكرة عودة رونالدو حتى الأن.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن يوفنتوس حدد 29 مليون يورو كحد أدنى لبيع رونالدو، من أجل تجنب أي خسائر مالية.

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يوفنتوس كريستيانو رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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