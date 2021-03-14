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نجم الزمالك السابق: أتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

الأحد 14/مارس/2021 - 02:46 ص
احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
أمل الحلفاوي
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أكد مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، هو أهم لاعبي الأحمر، والذي لا غنى عنه.

فيما كشف طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، عن أقوى رئيس في تاريخ النادي الأهلي، قائلًا، " صالح سليم كأسطورة، لكن ميزة الأهلى على مدار تاريخه حسن انتقاء أبنائه في الأماكن التي سيجيدون بها مما يسهل من فرص نجاحهم".

وأشار إلى أنه يتمنى انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى النادي الأهلي.

وفي سياق آخر، أوضح أنه اقترح على مسؤولي نادي باوك التعاقد مع حسام حسن في فترة كان الفريق يحتاج فيها لمهاجم قوي.

وتابع، "بالفعل أتى مسئولو باوك لمشاهدة حسام حسن، في مباراة بمصر، فأعجبوا به كثيرًا وبدأوا إجراءات التفاوض، وحسام أصر على احتراف إبراهيم معه على الرغم من أن النادي كان يمتلك ظهير أيمن جيد جدًا وقتها".

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