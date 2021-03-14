عبد الباسط حمودة يكشف عن علاقته بالمطرب أحمد عدوية







تحدث المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن المغني الشعبي أحمد عدوية، مشيرا إلى أنه "جدع وكريم" ولم يبخل على أبنائه في أي شيء، كما قدم أغنية لعدوية أغنية خلال الحلقة.





وقال عبد الباسط حمودة خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مشيراً إلى أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم.





يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة، أغنية باسم «حملوني»، بالاشتراك مع محمود الليثي وأحمد شيبه، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.



صدرت أغنية «حملوني»، ضمن أحداث فيلم «صابر وراضي»، بطولة الفنان أحمد آدم، و الذي عرض بدور السينما تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة

