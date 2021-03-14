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عبد الباسط حمودة: لم أتعلم القراءة والكتابة.. واكتسبت خبرتي من الحياة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن بعض أسراره الشخصية، حيث قال إنه لم يتعلم القراءة والكتابة، واكتسب تعليمه وخبرته من الدنيا والمواقف التي عاشها طوال مشواره.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة، إلى أنه حاول أن يعلم أبنائه ما لم يتعلمه، وانهم يساعدوه في قراءة تفاصيل تعاقدات الأغاني، مشيرًا إلى أن ابنته "هدير" هي من تدير السوشيال ميديا الخاصة به وتخبره بكل جديد.

يذكر أن آخر أعمال عبد الباسط حمودة، أغنية باسم «حملوني»، بالاشتراك مع محمود الليثي وأحمد شيبه، من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.

صدرت أغنية «حملوني»، ضمن أحداث فيلم «صابر وراضي»، بطولة الفنان أحمد آدم، و الذي عرض بدور السينما تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة

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