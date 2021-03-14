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هدف ريال مدريد يحسم مصيره

الأحد 14/مارس/2021 - 03:02 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي حسم مصيره مع الفريق الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي, حيث ينتهي عقده في 2022.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن كامافينجا يرغب في الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني ويطمح النجم الفرنسي أن يتحرك مسئولو الملكي للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة عدم تحرك ريال مدريد نحو التعاقد مع كامافينجا، فإنه قد يخسر النجم الفرنسي في ظل إهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بضمه.

وعن كامافينجا, قال زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة إلتشي اليوم:"هو ليس لاعبنا ولكنه لاعبٌ جيد، هو لاعب شاب ولديه مستقبل عظيم ".

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كامافينجا رياضة تشيلسي يونايتد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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