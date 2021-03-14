مفاجأة جديدة بشأن كهربا





أشار علي عباس، محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إلى أنه يترقب تحديد موعد جلسة لقضية اللاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بخصوص الحكم السابق الذي صدر ضد اللاعب.





وأكد محامي كهربا، "ننتظر منذ 5 إلى 7 أشهر من أجل الاستقرار على موعد جلسة للقضية التي درستها بشكل جيد ولكن الصورة غير واضحة في الوقت الحالي بسبب الانتظار لتحديد موعد جلسة للقضية".





وأوضح أن قرار الفيفا لم يأت في صالح كهربا أو نادي الزمالك، مشيراً إلى أن الأهم هو أن قرار فيفا لم يكن فيه قرار ضد اللاعب، في الوقت الذي أكد فيه أن المبلغ الذي حكمت به فيفا لم يتجاوز الـ10% من المبلغ الذي طالب به الزمالك ضد اللاعب كهربا.





واستكمل، "قمنا بعمل استئناف على القرار ونسعى لإلغاء القرار ضد اللاعب وهي قضية كبيرة وكهربا سيحصل على حقوقه".



