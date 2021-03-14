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رونالدو: لن يحقق المجد من لا يفهم هذا الأمر

الأحد 14/مارس/2021 - 03:41 ص
رونالدو
رونالدو
محمد نادر
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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، عقب خروج فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

وكان يوفنتوس قد غادر دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، لتكون هي المرة الثالثة تواليا التي يغادر فيها رونالدو البطولة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", كتب رونالدو "الأهم من عدد مرات السقوط في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف مرة أخرى على قدميك".

وأضاف "الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبدًا! ينصب تركيزنا بالفعل على مباراة كالياري وصراع الدوري الإيطالي ونهائي كأس إيطاليا، وعلى كل شيء لا يزال بإمكاننا تحقيقه هذا الموسم".

وتابع "من الصحيح أن الماضي ينتمي إلى المتاحف، يجب قول ذلك، لكن لحسن الحظ، فإن كرة القدم لها ذاكرة.. وأنا كذلك!".

وأتم "لا يمكن حذف التاريخ، إنه يُكتب كل يوم بالمرونة وروح الفريق والمثابرة والكثير من العمل الجاد، وأولئك الذين لا يفهمون هذا الأمر، لن يحققوا المجد والنجاح أبدًا".

ويحل يوفنتوس ضيفاً على كالياري في تمام السابعة مساء غداً الأحد على ملعب سردينيا آرينا في إطار الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ويحتل رونالدو صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 20 هدف، متفوقا على البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب انتر ميلان، ولويس مورييل لاعب أتلانتا.

جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 52نقطة من 25 لقاء، فاز في 15، وتعادل في 7، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

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