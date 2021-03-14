Advertisements

لاعبو ليفربول يسخرون من صلاح

الأحد 14/مارس/2021 - 03:59 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد نادر
Advertisements
كشف تقرير صحفي بريطاني عن كواليس غرفة ملابس ليفربول عقب أيام من مباراة تشيلسي في الدوري والتي انتهت بفوز البلوز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في إطار الجولة 29 من الدوري.

وشهدت المباراة غضب الدولي المصري محمد صلاح، عقب خروجه بديلا للإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وعقب المباراة وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" , غرد رامي عباس وكيل اللاعب بوضع نقطة، مما أثار الكثير من الجدل حول مستقبل صلاح مع الفريق الإنجليزي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة خلع الملابس وأطلقوا عليه بعض النكات الخفيفة عقب أيام من هذه المباراة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة من 28 لقاء، فاز في 12، وتعادل 7، في وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 10 ساعات

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك السابق: أتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين