لاعبو ليفربول يسخرون من صلاح

كشف تقرير صحفي بريطاني عن كواليس غرفة ملابس ليفربول عقب أيام من مباراة تشيلسي في الدوري والتي انتهت بفوز البلوز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آنفيلد في إطار الجولة 29 من الدوري.





وشهدت المباراة غضب الدولي المصري محمد صلاح، عقب خروجه بديلا للإنجليزي أوكسليد تشامبرلين في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.





وعقب المباراة وعبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" , غرد رامي عباس وكيل اللاعب بوضع نقطة، مما أثار الكثير من الجدل حول مستقبل صلاح مع الفريق الإنجليزي.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لاعبي ليفربول سخروا من صلاح في غرفة خلع الملابس وأطلقوا عليه بعض النكات الخفيفة عقب أيام من هذه المباراة.





جدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.





ويتواجد ليفربول في المركز الثامن برصيد 43 نقطة من 28 لقاء، فاز في 12، وتعادل 7، في وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.



