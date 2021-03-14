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بعد 80 سنة من غنائها.. مكادي نحاس ونوفا عماد تعيدان إحياء رائعة أسمهان "يا حبيبي تعالى"

الأحد 14/مارس/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في أول دويتو بينهن، تجتمع المطربة الأردنية مكادي نحاس مع المطربة العراقية نوفا عماد في عمل غنائي واحد، تعيدان خلاله إحياء رائعة أسمهان "يا حبيبي تعالى" بطريقة عصرية.

كلمات "ياحبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك" ظلت محفورة في أذهان ووجدان المصريين والعرب طوال أكثر من 80 سنة منذ ظهورها لأول مرة بصوت الفنانة الراحلة أسمهان، وبعد ما يقارب القرن من الزمان على طرحها تعود الأغنية للحياة مرة أخرى.

دويتو غنائي يعيد إحياء أشهر أغنيات أسمهان، على طريقة مكادي ونوفا، اللاتي قررتا تقديم نسختهن الخاصة من الناحية الموسيقية والغنائية للعمل الخالد الذي اعتبر ثورة في عالم الأغاني أيام الزمن الجميل، وقدمته أسمهان بلحن أغنية كوبية شهيرة للموسيقي الأرجنتيني أنطونيو ماتشين، ومازالت حاضرة حتى يومنا هذا.

وانتهى الثنائي مكادي نحاس ونوفا عماد من تسجيل الأغنية بمشاركة المطربة الإسبانية مايرا، بتوزيع موسيقي مغاير مع الاحتفاظ بلحنها الكوبي الأصلي، وتنويان طرحها للجمهور العربي بشكل فيديو كليب مصور مطلع شهر أبريل المقبل، تم تصويره عن بعد بين عمان وكندا.

وتعقب الاغنية المنتظرة مشاركة مكادي نحاس في "أوركسترا الأرض" أول وأضخم حدث موسيقي من نوعه يحدث على مستوى العالم، تم إطلاقه بشكل فيلم موسيقي وأغنية وفيديو كليب مطول جمع 197 موسيقيا وفنانا يمثل كل واحد منهم دولة من دول العالم، في أكبر توليفة فنية تجتمع في عمل فني واحد مقدمين أغنية "الحياة جميلة بوجودنا معًا".


نوفا عماد،  مغنية وملحنة عراقية مقيمة في كندا،  تنحدر من عائلة فنية،  فوالدتها هي الفنانة العراقية الشهيرة سيتا هاكوبيان،  ووالدها المخرج العراقي عماد بهجت،  وتمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة،  وضعت بصمتها المميزة في تترات المسلسلات الدرامية العالمية والعربية،  منها المسلسل الكندي الشهير Sanctuary، وخطفت قلوب جمهورها المصري بتقديمها أغنيات مسلسل "السبع وصايا"، الذي ظهر للنور منذ ست سنوات وجمع في بطولته توليفة من نجوم الدراما،  منهم رانيا يوسف وهنا شيحة وصبري فواز وهيثم أحمد زكي،  وتعاونت خلال الأغاني مع الموسيقار هشام نزيه.


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