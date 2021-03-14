بعثة الأهلي تصل الكونغو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، إلى الكونغو، لمواجهة فريق فيتا كلوب في بطولة إفريقيا.





وغادرت البعثة القاهرة على متن طائرة خاصة في الثانية والنصف من ظهر اليوم، السبت، لخوض المباراة التي ستقام عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتضم قائمة الفريق لمواجهة فيتا كلوب كلا من محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏







