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سفير مصر بالكونغو يستقبل بعثة الأهلي في المطار

الأحد 14/مارس/2021 - 04:25 ص
بعثة الاهلي
بعثة الاهلي
علي نبوي
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حرص حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، في مطار ندجيلي بالكونغو.

وحرص السفير على الوجود في  المطار للترحيب بالبعثة، وتسهيل إجراءات الخروج من المطار والتوجه إلى فندق الإقامة.

ويلعب الأهلي مع فيتا كلوب عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بالكونغو كلا من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان ‏محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي ‏وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ‏ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل ‏كوكا.‏

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