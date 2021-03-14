ناجلسمان يعلق على مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

علق المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي لايبزيج، على الأبناء التي ترددت بشأن اقترابه من تدريب برشلونة الإسباني خلال الموسم المقبل.





تصريحات ناجلسمان بشأن تدريب برشلونة

وتحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن إهتمام خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بالتعاقد مع المدرب الألماني ناجلسمان، وأن الرئيس غير مقتنع بالمدرب الهولندي رونالد كومان.





من جانبه قال ناجلسمان، في تصريحات عبر موقع "le10sport" الفرنسي: "تدريب برشلونة؟ لدي عقد حتى عام 2023، وأعرف كيف تنتشر الشائعات في صناعة كرة القدم".





وتابع المدرب الألماني: "قيل أيضًا أنني كنت أتحدث مع أندية، مثل ريال مدريد أو توتنهام".





وأتم: "من غير المحترم التحدث مع هذه الأندية بينما لا يزال المدربون الفنيون هناك. إن هذه التخمينات ليس لي علاقة بها. إنها تعود إلى وسائل الإعلام".



