ميدو يفجر مفاجأة عن مصير دوري أبطال إفريقيا

يخطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لعمل بطولة بديلة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





يأتي ذلك حسب ما أوضح الإعلامي أحمد حسام ميدو، في برنامجه " أوضة اللبس" الذي يذاع على قناة النهار، قائلًا، " الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يجهز بطولة بديلة لدوري أبطال إفريقيا برعاية فيفا".





وتابع، "خريطة كرة القدم قد تتغير في إفريقيا في عهد موتسيبي «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي تولى المهمة قبل أيام»".





جدير بالذكر أن الأهلي صاحب آخر لقب في دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز أمام الزمالك في السابع والعشرين من شهر نوفمبر عام 2020، بهدفين مقابل هدف.



