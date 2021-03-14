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وزير الثقافة تشهد حفل تنمية المواهب بالأوبرا وترحب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى

الأحد 14/مارس/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شهدت وزير الثقافة  الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الحفل الذى نظمته دار الأوبرا المصرية رئاسة الدكتور مجدى صابر  لطلاب فصول البيانو بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد واقيم على المسرح الصغير . 

وقالت عبد الدايم، إن اقامة عروض فنية للمواهب الواعدة يصقل قدرات نجوم المستقبل ويأتي دعما وتشجيعا لهم ، واضافت ان تبنى ورعاية النابغين يعد احد مسارات عمل الثقافة المصرية لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة,

وأكدت الحرص على مواصلة تنفيذ البرامج الثقافية والفنية المتنوعة الهادفة الى صناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تساهم فى بناء الوطن ، واشادت بالمستوى المميز  الذي ظهر عليه طلاب مركز تنمية المواهب بالاوبرا وحثتهم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الابداع . 

كما حرصت وزيرة الثقافة على الترحيب بعازف البيانو العالمي رمزي يسى باعتباره احد سفراء قوى مصر الناعمة بالخارج وذلك قبيل مشاركته في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والمقام على المسرح الكبير بقيادة المايسترو احمد الصعيدي للاحتفاء بالموسيقى البولندية واحياء ذكرى رحيل الموسيقار البولندى العالمى "كريستوف بيندريتسكى" .

يذكر ان حفل مركز تنمية المواهب تتضمن مجموعة من الاعمال التى كتبها خصيصا لالة البيانو كبار المؤلفين العالمين ولاقت استحسان واعجاب الحضور .

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وزير الثقافة مواهب الاوبرا

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