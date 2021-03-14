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مدرب فيتا كلوب: انتظروا مفاجأة أمام الأهلي

الأحد 14/مارس/2021 - 05:00 ص
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي
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يترقب جماهير القلعة الحمراء، المباراة الهامة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف المدير الفني لفريق فيتا كلوب، أنه يجهز لمفاجأة في مباراته أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري.

المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الأهلي، بعد خسارته لـ5 نقاط خلال آخر جولتين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جان فلوران إيبينج، المدير الفني لفريق فيتا كلوب أنهى تحضيراته للمفاجأة، حسب ما أوضح، في اعتراف منه بالمهمة الصعبة التي تنتظره ضد الأهلي الذين سيسعون إلى تعويض تعادلهم بالقاهرة بتحقيق الفوز هنا كنشاسا.

وأكد المدير الفني في تصريحات صحفية، أنه يبحث عن الفوز أمام الأهلي لا بديل عنه، لتعويض التعادل في القاهرة، معترفًا بصعوبة الأمر في ظل قوة الأهلي حامل اللقب.

واستكمل، "لن اكشف عن مفاجأتي للأهلى حاليا وسأقدمها له في الملعب من أجل حسم النقاط الثلاث دون معاناة".

وأشار إلى أن فيتا كلوب حقق انتصار ساحق في الخرطوم أمام المريخ السوداني برباعية مقابل هدف، وأن تكرارها وارد أمام الأهلى في مباراة الثلاثاء.

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