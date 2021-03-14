نجم يوفنتوس في طريقه للرحيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يستعد لعمل صفقة تبادلية مع نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان برشلونة قد أبرم صفقة تبادلية مع يوفنتوس خلال الصيف الماضي، بانتقال آرثر ميلو إلى البيانكونيري، نظير توقيع ميراليم بيانيتش مع البلوجرانا.





وبحسب صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس يسعى للتخلص من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ويرحب بمبادلته بالفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة.





وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس لا يبحث عن صفقة تبادلية مع برشلونة فقط، بل يفكر أيضًا في عرض باولو ديبالا، على باريس سان جيرمان، مقابل التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي.



