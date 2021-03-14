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"ريسايكل" على مسرح الطليعة ببورسعيد الاثنين المقبل

الأحد 14/مارس/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
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 قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن عرض  «ريسايكل» من إنتاج الفرقة سيقدم ابتداء من الأثنين المقبل ١٥ مارس الجاري وحتى الخميس المقبل ١٨ مارس على مسرح محافظة بورسعيد في تمام السابعة مساء بالمجان.


ويأتي العرض ضمن خطة مشروع المواجهة برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والتي وضعها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، وتنظمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان محمد الشرقاوي.


يذكر أن العرض المسرحي "ريسايكل" افتتح رسميا في أكتوبر الماضي على مسرح الطليعة، وهو  من إنتاج ورشة الارتجال بالمسرح و التي أقيمت قبل فترة جائحة الكورونا، ولمدة أربعة أشهر، ودرب فيها محمد الصغير، ومناضل عنتر، وأحمد حمدي رؤوف، وسما إبراهيم، ومصطفى سليم، وتوقفت أثناء الجائحة، لتعود مرة اخرى عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية، ويناقش العرض متناقضات المجتمع في قالب كوميدي ويتناول من خلال مجموعة من الاسكتشات فكرة إمكانية إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى.


عرض "ريسايكل"  موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.

 

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الكلمات المفتاحية

مسرحية مسرح الطليعة فنان المواجهة

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