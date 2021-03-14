Advertisements

نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)

الأحد 14/مارس/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تحل الفنانة نرمين الفقي، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتتحدث نرمين، خلال اللقاء عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل "لؤلؤ"، وتفاصيل عودتها للدراما بعد غياب لسنوات. كما تتحدث عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، وأسباب تأخر زواجها، فضلا عن علاقتها بوالديها.

وتقدم نرمين الفقي العديد من الأغنيات بصوتها لأول مرة، داخل استوديو "معكم". كما تكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)
نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نرمين الفقي برنامج الشاذلي

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 18 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

"هنا في مصر".. تعرف على أجمل شوارع العالم أثريًا وتراثيًا

منذ 12 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

نرمين الفقي بإطلالة أنيقة من داخل صالة الألعاب الرياضية (صور)

إطلالة جديدة لـ نرمين الفقي برفقة كلب على حمام السباحة

نرمين الفقي تبرز لياقتها بإطلالة أنيقة: "عيد أضحى سعيد"

نرمين الفقي تكشف حقيقة خطبتها من شاب مجهول

نرمين الفقي تشارك جمهورها بإطلالة صيفية من داخل حمام السباحة

بشعر مبلل..نرمين الفقي بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين