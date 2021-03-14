نرمين الفقي مطربة لأول مرة في "معكم منى الشاذلي" (صور)

تحل الفنانة نرمين الفقي، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.





وتتحدث نرمين، خلال اللقاء عن مشاركتها الأخيرة في مسلسل "لؤلؤ"، وتفاصيل عودتها للدراما بعد غياب لسنوات. كما تتحدث عن حياتها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها، وأسباب تأخر زواجها، فضلا عن علاقتها بوالديها.





وتقدم نرمين الفقي العديد من الأغنيات بصوتها لأول مرة، داخل استوديو "معكم". كما تكشف أبرز المواقف التي تعرضت لها خلال مسيرتها الفنية حتى الآن.