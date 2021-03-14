نجم الزمالك السابق منتقدا صفقة باتشيكو: عليها علامات استفهام

يرى نجم الزمالك السابق أن التعاقد مع سيف الدين الجزيري قادما من صفوف المقاولون العرب يعد علامة استفهام كبيرة.





وأكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق رفضه التام لعودة باتريس كارتيرون لقيادة الفريق من جديد بعد الطريقة غير لائقة التي رحل بها في ولايته الأولى .





وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : أتعجب من عودة كارتيرون مرة أخرى بعد هروبه إلى التعاون السعودي ، فهو تصرف لا يليق بمكانة وجماهير نادي الزمالك ، كما أن باتشيكو قدم مباريات كبيرة مع الفريق ولا يستحق الرحيل بهذا الشكل المفاجئ .





واختتم مرعي : صفقة سيف الجزيري علامة استفهام كبيرة ، فالجزيري غير مقيد إفريقيا بسبب مشاركته مع المقاولون العرب في الكونفدرالية ، فلِمَ تم النعاقد معه من الأساس ؟".