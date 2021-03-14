تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بعد عودة كارتيرون

علق نجم الزمالك السابق على عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفارس الأبيض خلفا للبرتغالي جايمي باتشيكو.





وأكد هشام يكن أن الفرنسي باتريس كارتيرون هو الأنسب لقيادة الزمالك في الوقت الحالي خلفاً للبرتغالي باتشيكو.





وقال يكن في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : رغم الطريقة غير لائقة التي رحل بها كارتيرون أثناء ولايته الأولى في قيادة الزمالك ، إلا أنه الأنسب في هذا التوقيت الصعب".





وتابع: "هو الأقرب لهذا الجيل من اللاعبين ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن حالة الفريق".



