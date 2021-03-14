نجم إنتر ميلان مطلوب في مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع روميلو لوكاكو نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي من أجل تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن جوارديولا معجب بقدرات لوكاكو ويرغب في التعاقد معه في الموسم المقبل.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن جوارديولا حاول التعاقد مع لوكاكو للمرة الأولى في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد تألق النجم البلجيكي في موسمه الأول مع النيراتزوري.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المدير الفني الإسباني ما يزال يحافظ على اهتمامه ومطاردته للوكاكو أثناء الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لوكاكو وجد ضالته مع إنتر ميلان ولا يخطط لإنهاء هذه التجربة في الوقت الحالي.





ولفتت الصحيفة الإيطالية أن جوارديولا سبق أن حاول التعاقد أيضًا مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم النيراتزوري.



