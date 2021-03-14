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نجم الأهلي السابق يكشف سبب الواقعة الشهيرة في لقاء الزمالك

الأحد 14/مارس/2021 - 06:31 ص
مجدي طلبة
مجدي طلبة
أمل الحلفاوي
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كشف مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك المعتزل، سبب قيامه برفع قميص أحمر، في إحدى المباريات التي جمعت الأبيض بالإسماعيلي، عندما كان يلعب للأخير، والأسباب التي دفعته إلى الانضمام للأهلي.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد صبري وجماهير الزمالك سبوني بأفظع الألفاظ وأنا في الإسماعيلي، فأظهرت لهم القميص الأحمر".

وتابع، "جماهير الزمالك تعلم أنني لم أرحل من النادي بخاطري، وتم رفض عودتي بعد خروجي للاحتراف".

واستكمل، "ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، استقبلني بشكل سيء عند عودتي من الاحتراف للزمالك، فانتقلت للنادي الأهلي".

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مجدي طلبة الزمالك الاهلي

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