إنتر يؤمن نجمه من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

يستهدف مسؤولو إنتر ميلان الإيطالي، تأمين بقاء نيكولو باريلا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي النيراتزوري، مع الفريق لمواسم عديدة في الفترة المقبلة.





إنتر ميلان يخطط لتأمين بقاء نيكولو باريلا





وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن إهتمام، مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة للتعاقد مع نيكولو باريلا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه ذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن باريلا ممتد بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2024، مشيرة إلى أن مسؤولي النادي الإيطالي يريدون تمديد هذا عقد لمواسم إضافية.





وأوضحت الصحيفة أن عقد نيكولو باريلا، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، الجديد يتضمن زيادة الراتب السنوي للاعب من 2.5 مليون يورو، إلى 4 ملايين يورو.





وأتمت الصحيفة أن مسؤولي إنتر ميلان وعدوا باريلا بارتداء شارة قيادة النيراتزوري حال اعتزال أو رحيل الحارس سمير هاندانوفيتش في الفترة المقبلة.



