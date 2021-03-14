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نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة للقطبين بشأن السوشيال ميديا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:15 ص
الاهلي ضد الزمالك
الاهلي ضد الزمالك
أمل الحلفاوي
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تحدث مجدي طلبة نجم الأهلي والزمالك السابق، عن السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، وتأثيرهما على اللاعبين في الدوري المصري، مطالبًا بضرورة تنظيم دورات تدريبية في كيفية التعامل معهما.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "يجب تنظيم دورات تدريبية للاعبي كرة القدم في مصر، خاصة لاعبي الأندية الكبري، في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا".

وتابع، "لاعب كرة القدم في الدوريات الأوروبية مصنف رقم 1 اجتماعيًا، مقارنة بباقي فئات المجتمع".

فيما وجه رسالة إلى طه إسماعيل نجم الكرة المصرية السابق، قائلا، " تقريبًا الشيخ طه عاصر كل أجيال الكورة في مصر، وأتمنى لو يقوم بعمل كتاب".

وأشار طلبة إلى أن مثله الأعلى في الدوريات الأوروبية هو  أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي، ومحليًا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسن شحاتة مدرب المنتخب المصري السابق.

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