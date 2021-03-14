هالاند يجبر لابورتا على القرار الصعب في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني سوف يضحي بالعديد من اللاعبين من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، يريد إبرام صفقة قوية في الصيف، والاسم الرئيسي المطروح هو هالاند.





وتابعت الصحيفة، أن الوضع الاقتصادي لبرشلونة لا يزال صعبًا بسبب جائحة كورونا، لذا ستعتمد الإدارة في تمويل الصفقات الجديدة، على بيع اللاعبين الحاليين.





وأشارت الصحيفة، أن تمويل صفقة هالاند سوف تحتاج أموال كثيرة، لذلك ستدفع برشلونة للتخلص من العديد من اللاعبين مثل جونيور فيربو، وفيليب كوتينيو، وأنطوان جريزمان، ومارتن برايثوايت، نيتو، وصامويل أومتيتي، وميراليم بيانيتش، وماتيوس.



