ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن فرص الأهلي والزمالك في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، وتأثير عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأبيض.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الأهلي والزمالك أفضل فنيًا من جميع الفرق الأخرى بدوري أبطال إفريقيا، وكلاهما قادر على التأهل للدور التالي على الرغم من صعوبة الموقف".





وتابع، "أسامة نبيه مكسب كبير للجهاز الفني للزمالك، نظرًا لما يمتلكه من خبرات، هناك ارتياح بين لاعبي الفريق بعد عودة باتريس كارتيرون".





جدير بالذكر أن الزمالك أعلن قبل يومين عن عودة الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد فسخ عقده مع التعاون السعودي بالتراضي.



