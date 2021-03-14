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خطة بديلة في يوفنتوس تحسبا لفشل التعاقد مع نجم برشلونة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:31 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان نادي يوفنتوس يريد إبرام صفقة تبادلية أخري مع نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، إن يوفنتوس يريد الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة، مقابل إنتقال الأرجنتيني باولو ديبالا إلي البارسا.

ونوهت الصحيفة: ان جريزمان كان ضمن اهتمامات السيدة العجوز، في وقت سابق، وسيحاول مرة أخرى جلبه إلي تورينو.

واختتمت: في حال فشل المفاوضات مع برشلونة، سيتجه يوفنتوس إلي باريس سان جيرمان لمبادلة ديبالا بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

يذكر ان يوفنتوس تعاون مع برشلونة في صفقة تبادلية، في الصيف الماضي بإنتقال البوسني ميراليم بيانيتش مقابل البرازيلي أرثور ميلو.

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مفاوضات برشلونة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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