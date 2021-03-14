موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على العناصر التي تمتلك سرعات من أجل مواجهة فيتا كلوب يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وألمح موسيماني إلى صعوبة أرضية الملعب وأنها تحتاج إلى مجهود مضاعف من اللاعبين مما جعله يفكر في الاعتماد على العناصر التي تمتلك سرعات مناسبة وقد يكون الثلاثي محمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات على رأس حسابات موسيماني من أجل التواجد أمام فيتا كلوب.





وبدا واضحا في تدريبات الأهلي تركيز المدير الفني الجنوب أفريقي على صلاح محسن وتطوير إنهاء الهجمات بالإضافة إلى محمد شريف واستغلاله في مركز الجناح.





ويدرس موسيماني مباريات فيتا كلوب جيداً على ملعبه وينوي التعامل معهم بنفس طريقة لعبهم عن طريق اللعب على الهجمات المرتدة واستغلال سرعات لاعبي الأهلي لصنع الفارق.





وكشف مصدر في الأهلي أن المارد الأحمر قادر على العودة بالفوز من كينشاسا وهناك حالة تركيز من اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.



