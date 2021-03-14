Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 14 مارس 2021.. "ستفرج قريبا"

الأحد 14/مارس/2021 - 07:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 14 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 14 مارس 2021.

برج الحمل: 
حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يومًا ما، إستمع أكثر مما تتكلم.

برج الثور: 
بإمكانك أن تتحمّل متاعب الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيدًا عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.

برج الجوزاء: 
المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى الإنفراج، أوعربيًّا، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.

برج السّرطان: 
لاتقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق صفة التطفّل بك،غياب الحبيب مؤقتًا لايعنى أن تعبس طوال النهار.

برج الأسد: 
أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير إنهاء خلاف، بمشيئة الله تَعَالى.

برج العذراء:
 بريستيجك مُهم لك للغاية، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك والإقلال من مُمازحة الآخرين، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.

برج الميزان: 
مشاكل عاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى خاصّةً إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.

برج العقرب: 
لا تتأخر عن تكريس اليوم لزيارة الطبيب، الفرصة مناسبة لتقوم بأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون، درهم وقاية خيرٌ من قنطارعلاج.

برج القوس: 
قد تُتاح لك الفرصة للتواصل مع مديرك أو مع شخص خدوم، حاول إنتقاء ألفاظك جيّدًا فى حديثك مع الآخرين.

برج الجدى: 
تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه، إبْتعِد عن الفهلوة، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.

برج الدّلو: 
بإمكانك وضع الضوابط بلطف ولياقة دون إحراج الآخرين بخشونة، ربما كنت على موعد مع حفلات أو زفاف فى المساء فاستعد بالملابس المُميّزة.

برج الحُوت: 
إن كنت تنظر جيّدًا عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر الطالع الفلكي الأبراج

أخبار تهمك

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 18 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الأربِعَاء 29/8/2018..مِعْطَاء بالفِطرَة!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 17/10/2018.. كَرَزْ الشّتَاء!

الطالع الفلكى الخَمِيس 13/12/2018..حُلم السّفَر!

الطالع الفلكى الأربِعَاء 30/1/2019...عَشَان صِحِّتَكْ!

الطالع الفلكى الخَمِيس 10/10/2019..حَدَسْ الحُوت!

الطالع الفلكى الخَمِيس 5/12/2019..حَظّ الحُوت!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

07:16 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين