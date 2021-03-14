حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 14 مارس 2021.. "ستفرج قريبا"

يوافق اليوم 14 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 14 مارس 2021.





برج الحمل:

حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يومًا ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج الثور:

بإمكانك أن تتحمّل متاعب الملل أما متاعب الخسارة فقد تتحمّلها أسرتك بأكملها فحافظ على نفسك بعيدًا عن المشاريع الهلاميّة المشبوهة.





برج الجوزاء:

المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى الإنفراج، أوعربيًّا، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.





برج السّرطان:

لاتقدّم إقتراحات لغيرك إلا عندما يُطلب منك ذلك لتوفّر على نفسك إلصاق صفة التطفّل بك،غياب الحبيب مؤقتًا لايعنى أن تعبس طوال النهار.





برج الأسد:

أسلوبك الفصيح فى التواصل مع الآخرين يمكنك من الفوز بعلاوة أو التحصّل على ربح تجارى، أو على أقل تقدير إنهاء خلاف، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء:

بريستيجك مُهم لك للغاية، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك والإقلال من مُمازحة الآخرين، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الميزان:

مشاكل عاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى خاصّةً إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.





برج العقرب:

لا تتأخر عن تكريس اليوم لزيارة الطبيب، الفرصة مناسبة لتقوم بأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون، درهم وقاية خيرٌ من قنطارعلاج.





برج القوس:

قد تُتاح لك الفرصة للتواصل مع مديرك أو مع شخص خدوم، حاول إنتقاء ألفاظك جيّدًا فى حديثك مع الآخرين.





برج الجدى:

تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه، إبْتعِد عن الفهلوة، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الدّلو:

بإمكانك وضع الضوابط بلطف ولياقة دون إحراج الآخرين بخشونة، ربما كنت على موعد مع حفلات أو زفاف فى المساء فاستعد بالملابس المُميّزة.





برج الحُوت: