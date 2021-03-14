بدء الفصل الدراسي الثاني في الإسماعيلية وسط إجراءات احترازية مشددة

يبدأ اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميا في مدارس محافظة الإسماعيلية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



قال طه عجلان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انه تم انتهاء تماما من تعقيم مدارس المحافظة قبل عدة أيام، وذلك استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، واستقبال الطلاب اليوم وسط إجراءات احترازية.



وقال وكيل وزارة تعليم الإسماعيلية، انه تم التنبيه على جميع مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية في الإسماعيلية، والقنطرة شرق وغرب، والتل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب.



وأكد الدكتور طه عجلان، إنه لا تهاون مع أي مقصر في أداءه داخل المنظومة التعليمية بجميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا علي اتخاذ إجراءات فورية في حالة ثبوت أي تقصير في الأداء تجاه مدير مدرسة أو أي مسؤول في مكانه، أو مدرس داخل أي مدرسة.

