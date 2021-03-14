Advertisements

بدء الفصل الدراسي الثاني في الإسماعيلية وسط إجراءات احترازية مشددة

الأحد 14/مارس/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
Advertisements
يبدأ اليوم الأحد، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميا في مدارس محافظة الإسماعيلية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قال طه عجلان وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، انه تم انتهاء تماما من تعقيم مدارس المحافظة قبل عدة أيام، وذلك استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، واستقبال الطلاب اليوم وسط إجراءات احترازية.

وقال وكيل وزارة تعليم الإسماعيلية، انه تم التنبيه على جميع مديري المدارس ومديري الإدارات التعليمية في الإسماعيلية، والقنطرة شرق وغرب، والتل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حياة الطلاب.

وأكد الدكتور طه عجلان، إنه لا تهاون مع أي مقصر في أداءه داخل المنظومة التعليمية بجميع الإدارات التعليمية في محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا علي اتخاذ إجراءات فورية في حالة ثبوت أي تقصير في الأداء تجاه مدير مدرسة أو أي مسؤول في مكانه، أو مدرس داخل أي مدرسة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين