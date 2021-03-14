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المغرب يعيد فتح حمامات فاس بعد أشهر من الإغلاق بسبب كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعادت السلطات المغربية، فتح الحمامات الشعبية بمدينة فاس بعد أشهر من الإغلاق، الذي فرض بموجب إجراءات الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

 

وأصدر عضو جمعية أرباب الحمامات بمدينة فاس يوسف الفضيلي، بيانًا قال فيه إن "رؤساء الملحقات الإدارية عقدوا الخميس الماضي مع أرباب الحمامات التابعة لنفوذهم اجتماعا طارئا، أخبروهم فيه بالقرار الذي اتخذته اللجنة المختصة، والقاضي بالسماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم".

 

وأضاف البيان، أن "نسبة الإقبال أمس الجمعة على الحمامات التي فتحت أبوابها لم تتعد 15%، مقارنة بالفترات الاعتيادية لما قبل الإغلاق بسبب الجائحة"، مشيرا إلى أنه "تم الاقتصار على إرجاع 50% من عمال هذه الحمامات إلى عملهم".

 

وتابع البيان "أن عددا من أصحاب الحمامات اضطروا إلى الاستدانة من أجل إصلاح محلاتهم قبل إعادة تشغيلها، بعد أن تلاشت تجهيزاتها جراء فترة الإغلاق الطويلة".

 

وطالبت السلطات المغربية، أرباب الحمامات، خلال اللقاءات والزيارات التي قامت بها لمحلاتهم، بالتقيد بعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية لحماماتهم، كإجراء وقائي في مواجهة تفشي الفيروس"، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

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فيروس كورونا فتح حمامات فاس المغرب

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