مساعدات طبية من باكستان إلى العراق لمواجهة كورونا

أرسلت باكستان، اليوم الأحد، شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لرفد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقررت باكستان، إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان.

ولفتت وزارة الخارجية الباكستانية، إنها تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة".

وأوضحت أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.