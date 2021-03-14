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459 إصابة إضافية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:35 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 459 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95635 حالة.

 

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، شهدت البلاد أيضاً حالتي وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى .1669

 

وأفادت الوكالة الكورية الجنوبية، بتعافي 783 شخصًا من مرضى كوفيد19- ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 87408 أشخاص.

 

وكان 3487 شخصًا تلقوا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من حصلوا على التطعيم إلى 587884 شخصاً.

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