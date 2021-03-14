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459 إصابة إضافية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
الأحد 14/مارس/2021 - 09:35 ص
وكالات
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سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، 459 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95635 حالة.
وبحسب وكالة أنباء
يونهاب الكورية الجنوبية، شهدت البلاد أيضاً حالتي وفاة جراء الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات
الإجمالي إلى .1669
وأفادت
الوكالة الكورية الجنوبية، بتعافي 783 شخصًا من مرضى كوفيد19- ليرتفع إجمالي المتعافين
إلى 87408 أشخاص.
وكان 3487 شخصًا
تلقوا التطعيم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من حصلوا على التطعيم
إلى 587884 شخصاً.
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