بيان عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم "فيديو"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة، وحارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

وتتوقيع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على شمال البلاد وجنوب، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 14.

سيوة العظمى 24 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14.

دمياط العظمى 19 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 13.

السويس العظمى 22 والصغرى 12.

العريش العظمى 20 والصغرى 11.

طابا العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 9.

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 29 والصغرى 17.

الفيوم العظمى 27 والصغرى 13.

بني سويف العظمى 28 والصغرى 12.

المنيا العظمى 29 والصغرى 13.

أسيوط العظمى 30 والصغرى 13.

