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ادعية استقبال غرة شهر شعبان 1442 مكتوبة (افضل الادعية المستجابة)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:36 ص
شعبان
شعبان
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ادعية استقبال غرة شهر شعبان 1442 مكتوبة (افضل الادعية المستجابة)

أدعية استقبال غرة شهر شعبان 1442 من الأشهر الحرم التي تبدأ خلال ساعات هو شهر شعبان المبارك أعادة الله بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية، حيث اعلنت دار الافتاء المصرية أنه أمس السبت هو المتمم لشهر رجب 1442، وأن اليوم الأحد هو أول أيام الشهر المبارك شعبان الكريم.

دعاء استقبال شهر شعبان
يشهد الأن محرك البحث العالمي جوجل من قبل المسلمين في كافة بقاء الأرض البحث عن ابرز الأدعية التي نقوم بالدعاء بها إلى الله عز وجل تضرعا وخشية، من الأشهر التي لها مكانه كبيرة ومفضلة عند الله عز وجل التي يحرص فيها العبد التقرب إلى الله بالصلاة والصيام والدعاء والقيام وقراة القرآن الكريم، وتسهيلا عليهم البحث سوف نقوم بعرض باقة من الادعية المكتوبة التي يقوم بها المسلم بالدعاء بها الي الله راجين الاجابة من رب الكون .

أدعية استقبال غرة شهر شعبان 1442
- اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك، التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.

- اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك، بما وسعت علي من فضلك، ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيد رسلك، شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان الرسول، صلى الله عليه وسلم، يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، اللهم فأعنا على اتباع سنته فيه، ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعًا مشفعًا، واجعلني له متبعًا، حتى ألقاك يوم القيامة، عني راضيًا، وعن ذنوبي غاضيًا.

ادعية استقبال غرة شهر شعبان 1442 مكتوبة (افضل الادعية المستجابة)

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