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اليوم .. إفتتاح مباريات الدور الثانى بالقسم الثالث بالدقهلية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم مباريات الجولة ١٥ والإفتتاحية بالدور الثانى للمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات على مدار يومين.

شيكو المتصدر يستضيف إتحاد المنزلة بينما يخرج نبروه الوصيف بفارق الأهداف خلف شيكو لمواجهة الخيارية فيما يحل عمال المنصورة ضيفا على ميجاسبورت.

شبان بدواى يستضيف على ملعبه بلقاس فيما يستضيف السنبلاوين على ملعبه ضيفه دقادوس.

الأمير يستضيف على نلعبه كهرباء طلخا بينما يحل منية سمنود ضيفا على شربين ويغيب مياه الدقهلية عن المشاركة بهذه الجولة "باى".
ترتيب المجموعة التاسعة قبل بداية الدور الثانى.

الترتيب

١- شيكو ٣٢ نقطة (+١٤)
٢- نبروه ٣٢ نقطة (+١٥)
٣- مياه الدقهلية ٢٤ نقطة (+٥)
٤- بلقاس ٢٣ نقطة (+٧)
٥- شربين ٢٢ نقطة (+٣)
٦- السنبلاوين ٢١ نقطة (+١)
٧- الخيارية ٢٠ نقطة (-١)
٨- منية سمنود ١٩ نقطة (+٣)
٩- كهرباء طلخا ١٩ نقطة (+١)
١٠- ميجاسبورت ١٧ نقطة (-٢)
١١- عمال المنصورة ١٦ نقطة (-٢)
١٢- شبان بدواى ١٤ نقطة (-٥)
١٣- الأمير ١١ نقطة (-٨)
١٤- المنزلة ٩ نقاط (-١٠)
١٥- دقادوس ٧ نقاط (-٢١)

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