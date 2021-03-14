Advertisements

دعاء اول يوم شعبان 1442.. ادعية قصيرة ومكتوبة (اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ)

الأحد 14/مارس/2021 - 09:41 ص
دعاء اول يوم شعبان 1442
دعاء اول يوم شعبان 1442
Advertisements

دعاء اول يوم شعبان 1442.. ادعية قصيرة ومكتوبة (اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ)

دعاء أول يوم شعبان 1442، أعلنت دار الإفتاء المصرية من ساعات قليلة أنة اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 – و29 رجب 1442 هو المتمم لشهر رجب وأن غدا الأحد الموافق الأول من شهر شعبان المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ولأن شهر شعبان من الأشهر الحرم والتي لها مكانة كبيرة عند المولى عز وجل فيحرص المسلمون فيه على التقرب إلى الله بالصوم والصلاة والادعية وقرأة القرآن الكريم.

دعاء أول شعبان
شهر شعبان من أحب وأفضل الأشهر التي كرمها الله عز وجل والتي كان يحرص عليها رسولنا الكريم بالتقرب إلى رب العزة والتضرع والخشوع بين يده باحب الأعمال وهو “الصوم والصلاة والدعاء” راجين من الله الإجابة ويكثر في هذا الشهر الأجر والثواب،  فأحب الأعمال عند الله ورسولة الكريم ترفع للعبد وهو صائم وشهر شعبان من أكثر الأشهر التي يستحب فيه الصيام استعداد لإستقبال شهر رمضان الكريم .

أدعية أول شهر شعبان 1442 مكتوبة
يبحث الكثير من المسلمين الأن عن أدعية استقبال شهر شعبان الكريم ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم مجموعة من الأدعية القصيرة المستحاب الدعاء بها في أول أيام شهر شعبان.

- اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحتي يارب العالمين.

- اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفّار، اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف 
الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل.

- اللهم انا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغُمّته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته.

دعاء اول يوم شعبان 1442.. ادعية قصيرة ومكتوبة (اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شهر شعبان شعبان دعاء اول يوم شعبان 1442

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

أفضل الأدعية في الشهر الكريم.. تعرف على دعاء ثاني يوم رمضان

دعاء ختم القرآن الكريم نهاية شهر رمضان 2019

الأزهر للفتوى يكشف عن 5 أذكار يتحصن بها المسلم من الأضرار وسيئ الأمراض

ادعية رمضان مكتوبة | دعاء اليوم الرابع من رمضان 2020/1441 مكتوب وثوابه دعاء يوم 4 رمضان Ramadan 2020

أدعية مستحب قولها قبل وبعد السحور في رمضان

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2020/1441 | ننشر دعاء الـ10 الاواخر من شهر رمضان المعظم 2020 مكتوب وفضل القيام في هذا التوقيت (أيام العتق من النار)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين