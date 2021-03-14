



دعاء اول يوم شعبان 1442.. ادعية قصيرة ومكتوبة ( اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ)





دعاء أول يوم شعبان 1442، أعلنت دار الإفتاء المصرية من ساعات قليلة أنة اليوم السبت الموافق 13 مارس 2021 – و29 رجب 1442 هو المتمم لشهر رجب وأن غدا الأحد الموافق الأول من شهر شعبان المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية بالخير والبركات، ولأن شهر شعبان من الأشهر الحرم والتي لها مكانة كبيرة عند المولى عز وجل فيحرص المسلمون فيه على التقرب إلى الله بالصوم والصلاة والادعية وقرأة القرآن الكريم.





دعاء أول شعبان

شهر شعبان من أحب وأفضل الأشهر التي كرمها الله عز وجل والتي كان يحرص عليها رسولنا الكريم بالتقرب إلى رب العزة والتضرع والخشوع بين يده باحب الأعمال وهو “الصوم والصلاة والدعاء” راجين من الله الإجابة ويكثر في هذا الشهر الأجر والثواب، فأحب الأعمال عند الله ورسولة الكريم ترفع للعبد وهو صائم وشهر شعبان من أكثر الأشهر التي يستحب فيه الصيام استعداد لإستقبال شهر رمضان الكريم .





أدعية أول شهر شعبان 1442 مكتوبة

يبحث الكثير من المسلمين الأن عن أدعية استقبال شهر شعبان الكريم ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم مجموعة من الأدعية القصيرة المستحاب الدعاء بها في أول أيام شهر شعبان.





- اللهُمَّ إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهُمَّ احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، ومن تحتي يارب العالمين.





- اللهم أعتق رقابَنا ورقابَ آبائنا وأمّهاتنا وسائر قراباتنا من النار يا عزيز يا غفّار، اللهمّ يا فارج الهم، يا كاشف

الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك يا ربّنا مسألة المساكين، ونبتهل إليك يا ربّنا ابتهال الخاضع المذنب الذّليل.





- اللهم انا نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغُمّته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته.



