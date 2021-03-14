Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأحد 14-3-2021 في مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 14-3-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق وذلك بعدما شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس حيث سجل سعر جرامالذهب عيار 21 نحو 764 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم الأحد14-3-2021:

عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.

 عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.

 أسعار الذهب عالميًا:

قلصت أسعار الذهب المكاسب الأسبوعية بنهاية تعاملات الجمعة، مع صعود العملة الأمريكية.

وتعرض المعدن الأصفر للضغط مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى 1.6 بالمائة، لكنه قلص خسائره مع هبوط الأسهم خلال التعاملات.

وصادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون الإغاثة من كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، مما عزز من توقعات تسارع التضخم.

وفي بيانات اقتصادية، صعدت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الشهر الماضي، كما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين لأعلى مستوى في عام.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2 المائة، ليصل إلى 1719.90 دولار للأوقية، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند مستوى 1722.44 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 91.66.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلي اسعار الذهب اسعار الذه الان

أخبار تهمك

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على ثلاثي الأهلي الهجومي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يومين

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ يوم

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر

اسعار الذهب تتعافى خلال تعاملات اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يرتفع 10 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16-10-2020.. جنيهان صعود فى سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-3-2021.. ارتفاع 11 جنيه بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-3-2021 في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021.. المعدن الأصفر يربح 5 جنيهات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:55 ص

8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

02:20 ص

هل نشهد موجة غبار؟.. 6 تحذيرات بشأن طقس الأيام المقبلة

07:18 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين